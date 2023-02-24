«Ми повинні дотримуватись балансу» – Боррель про підтримку України за умов війни

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що ЄС має продовжувати і збільшувати підтримку України. За його словами, обʼєднання і надалі надаватиме Україні як економічну підтримку, так і військову та гуманітарну допомогу, а також навчати військовослужбовців.

«Це те, що ми намагалися та намагаємося робити. І це те, що ми маємо продовжувати робити. Я не збираюся винаходити велосипед. Мені потрібно просто виявляти впертість, наполегливість, стратегічне терпіння. Якщо українці опираються, ми маємо їх підтримати», – сказав Жозеп Боррель.

Щодо питання про надання Україні винищувачів глава дипломатії ЄС зазначив, що потрібно дотримуватися балансу між підтримкою України і тим, щоб не вважатися стороною конфлікту, учасником війни.

«Ми маємо уважно проаналізувати: який рівень нашої підтримки? Але, наскільки я розумію, цієї підтримки має бути стільки, скільки потрібно. Були суперечки щодо того, чи повинні ми давати танки? Так, ми збираємось надати танки. Чи ми повинні дати винищувачі? Це прохання президента Зеленського. У Мюнхені він просив про це. І ставилося питання про те, чи дослухаються держави-члени до цього прохання. А поки що відправмо танки, які обіцяли, бо танків там досі немає. А вони мають там швидко зʼявитися», – розповів він.