Боснійського серба засудили за зґвалтування під час війни в 1990-х

Суд у Боснії та Герцеговині 29 лютого засудив колишнього військовослужбовця боснійських сербів до шести років ув’язнення за зґвалтування боснійської жінки навесні 1992 року під час війни в регіоні. Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода.

Вирок 57-річному Раде Ґруїчу винесли в одній із небагатьох справ проти військовослужбовців Боснії за фактами зґвалтування, попри те, що могли мати місце десятки тисяч подібних випадків.

Суддя Таня Чурович заявила, що суд встановив поза розумним сумнівом, що в травні 1992 року Ґруїч увійшов до будинку в селі Ліпле в східній Боснії, де перебували цивільні боснійці, забрав жертву в іншу кімнату, наказав роздягнутися і зґвалтував її.

«Вона детально описала, що була неодноразово зґвалтована, сказавши, що підсудний зґвалтував її один раз. Судова палата визнала її свідчення переконливими, чіткими та недвозначними», – додала Чурович.

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На додаток до шестирічного ув’язнення, суддя зобов’язала Ґруїча виплатити потерпілій 10 000 марок (5 400 доларів) і залишила його під вартою, доки вирок остаточно не набуде чинності. Ґруїч має право оскаржити вирок першої інстанції.

Прокурорка Ельдіна Б’юк заявила, що потерпіла, чиє ім’я суд не називає, «чітко, недвозначно й детально» описала те, що сталося в Ліпле.

За словами представниці обвинувачення, жертва знала Ґруїча, тому що він був її сусідом. Вона також впізнала його на фотографіях, представлених під час судового засідання, а також вказала на нього в залі суду, ідентифікуючи його як чоловіка, який її зґвалтував.

Загалом сторона обвинувачення викликала 22 свідків, у тому числі експерта, та надала 60 речових доказів.

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Суд над Ґруїчем розпочався у квітні 2023 року після того, як його заарештували в Ліпле. Справа є однією із сотень проваджень про воєнні злочини, скоєні в Боснії, але при цьому одним із небагатьох судових переслідувань за зґвалтування під час війни, які підпадають під категорію злочинів проти людяності в Боснії.

При призначенні покарання суд врахував жорстокість злочину та психологічні наслідки для потерпілої, але також той факт, що підсудному на момент вчинення злочину було 25 років, він раніше не був судимий та є батьком двох дітей.

Під час боснійської війни, яка тривала з 1992 по 1995 рік, за різними оцінками, від 20 тисяч до 50 тисяч жінок, дівчат і чоловіків були зґвалтовані. Багато з них так і не отримали належної медичної та психологічної допомоги та фінансової підтримки.

Боснія не має державного закону про підтримку жертв війни, в тому числі тих, хто постраждав від сексуального насильства.