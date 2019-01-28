Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 58

Влада Бразилії повідомляє про зростання до 58 кількості загиблих внаслідок прориву греблі біля шахти в штаті Мінас-Жераїс. Ще 300 людей вважають зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Близько 200 співробітників шахти вдалося евакуювати. Втім, за словами губернатора Мінас-Жераїс Ромеу Земи, шанси на те, що вдасться знайти ще когось живим, невисокі.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Район надзвичайної події 26 січня відвідав президент Бразилії Жаїр Болсонару – це перша катастрофа такого масштабу з моменту вступу його на посаду 1 січня.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

У 2015 році в результаті подібного прориву греблі на шахті в тому ж штаті загинули 19 людей.