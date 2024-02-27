Посолка США в Україні обговорила з президентом Радіо Свобода журналістів, ув’язнених Росією

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із президентом медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівеном Капусом – про це вона повідомила 27 лютого.

«Приємно було зустрітися сьогодні з Президентом Радіо Свобода Стівом Капусом та поговорити про колег з Радіо Свобода, яких Росія неправомірно затримала, включно з журналістом Владиславом Єсипенком у Криму», – написала вона в своїх соцмережах.

Брінк додала, що розмова також стосувалася «важливості вільної та незалежної преси» для стійкої демократії.

Напередодні президент РВЄ/РС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

У серпні 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму змінив остаточний вирок позаштатному журналісту проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку, засудивши його до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 110 тисяч рублів. Російська влада звинуватила його в «зв’язках з українськими спецслужбами» і «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

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У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – незалежна американська медіакорпорація, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа. Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода ЗМІ обмежена.