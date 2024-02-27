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Посолка США в Україні обговорила з президентом Радіо Свобода журналістів, ув’язнених Росією

Бріджит Брінк додала, що розмова також стосувалася «важливості вільної та незалежної преси» для стійкої демократії
Бріджит Брінк додала, що розмова також стосувалася «важливості вільної та незалежної преси» для стійкої демократії

Посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із президентом медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівеном Капусом – про це вона повідомила 27 лютого.

«Приємно було зустрітися сьогодні з Президентом Радіо Свобода Стівом Капусом та поговорити про колег з Радіо Свобода, яких Росія неправомірно затримала, включно з журналістом Владиславом Єсипенком у Криму», – написала вона в своїх соцмережах.

Брінк додала, що розмова також стосувалася «важливості вільної та незалежної преси» для стійкої демократії.

Напередодні президент РВЄ/РС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

У серпні 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму змінив остаточний вирок позаштатному журналісту проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку, засудивши його до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 110 тисяч рублів. Російська влада звинуватила його в «зв’язках з українськими спецслужбами» і «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

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У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – незалежна американська медіакорпорація, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа. Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода ЗМІ обмежена.

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