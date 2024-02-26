Зеленський зустрівся із президентом Радіо Свобода Стівом Капусом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівеном Капусом, який перебуває з візитом у Києві. Зеленський і Капус обговорили роботу журналістів в Україні в умовах російського вторгнення.

Президент України високо відзначив роботу міжнародних медіа, і зокрема Радіо Свобода, за висвітлення російських воєнних злочинів, спростування дезінформації та за те, що тримають події Україні у фокусі уваги світу.

Зеленський і Капус також обговорили зусилля щодо звільнення політичних заручників Кремля, зокрема журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який вже майже три роки перебуває за ґратами в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями російської влади.

«Це важливий момент: початок третього року повномасштабного вторгнення Росії і десять років російської агресії та незаконної анексії українських територій. Місія Радіо Свобода – показувати світові, що тут відбувається: реалії, воєнні дії, велику сміливість і стійкість українського народу. Наші репортери працюють на передовій, викривають воєнні злочини Росії, висвітлюють демократичні реформи, контролюючи владу. Радіо Свобода тут 70 років: ми були тут вчора, є сьогодні, і будемо тут завтра, ділячись важливими історіями з усім світом і документуючи, я вірю, славне майбутнє України», – заявив президент Радіо Свобода Стів Капус.

«Вже майже три роки як журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко перебуває на ґратами в незаконно анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями. Влад винен лише в тому, що повідомляв правду про окупацію Криму Росією. Звільнення Влада дало б серйозний сигнал про те, що люди, які говорять правду, не будуть забуті навіть у цей важкий час. Ми цінуємо всі зусилля заради того, щоб Влад якнайшвидше повернувся до дружини Катерини і дочки Стефанії», – наголосив Капус.

Володимир Зеленський розповів, що під час всіх зустрічей з іноземними лідерам він піднімає питання обміну українців, зокрема, політичних в’язнів, яких незаконно утримує російська влада.

«Для нас дуже важливо повернути додому всіх бранців. Ми працюємо. Це важка робота, особливо щодо повернення кримчан, особливо журналістів, політичних в’язнів», – сказав президент.

Володимир Зеленський поінформував Стівена Капуса про підготовку інавгураційного Саміту миру на рівні лідерів держав, який планують провести у Швейцарії. Президент наголосив, що одним із пунктів порядку денного Саміту миру стане питання обміну полоненими.

«Ми говоримо дуже багато про окремі питання цього саміту. Ми хочемо отримати певні результати після цього саміту. І одним із питань може бути позиція щодо обміну полоненими», – зазначив Зеленський.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислав Єсипенко перестав виходити на зв’язок із рідними. Невдовзі стало відомо, що його затримала ФСБ Росії, звинувативши у «зв’язках з українськими спецслужбами» і «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – незалежна американська медіакорпорація, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа. Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода ЗМІ обмежена.

За результатами опитування Gallup World Poll в липні 2023 року, понад 14 відсотків українців щотижня споживають інформацію Української служби Радіо Свобода на різних платформах, при цьому контенту Радіо Свобода довіряє 95% аудиторії.