Ще одному з організаторів перестрілки в Броварах заочно повідомлено про підозру – поліція

У Нацполіції 9 червня заявили, що ще одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомлено про підозру.

«В організаторах угруповання, члени якого забезпечували так званий «дах» нелегальним перевізникам, поліцейські повели санкціоновані обшуки та вилучили різну зброю. Зранку 9 червня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та полком особливого призначення одночасно розпочали проведення санкціонованих обшуків. Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, «чорнові» записи. Наразі одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Згідно з повідомленням, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті травм зазнали троє осіб. У МВС заявили, що поліція визначила понад 60 учасників стрілянини, багатьом із затриманих, в тому числі і підозрюваному в організації перестрілки чоловікові на прізвисько «Журавель» або «Віха», судом обрані запобіжні заходи.

У правоохоронних органах вказували, що причиною ситуації у Броварах стала корупція у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.