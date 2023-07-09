Росія: губернатор Брянської області каже про «ракетну атаку»

На Брянську область РФ начебто було здійснено «ракетну атаку», йдеться в заяві губернатора Олександра Богомаза.

«Сьогодні (9 липня – ред.) силами ППО Збройних сил РФ було збито дві ракети. Унаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош», – заявив він.

За словами губернатора, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.