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Росія: губернатор Брянської області каже про «ракетну атаку»

За словами губернатора Брянської області, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби

На Брянську область РФ начебто було здійснено «ракетну атаку», йдеться в заяві губернатора Олександра Богомаза.

«Сьогодні (9 липня – ред.) силами ППО Збройних сил РФ було збито дві ракети. Унаслідок падіння однієї з ракет повністю зруйновано пилораму в селищі Битош», – заявив він.

За словами губернатора, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.

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