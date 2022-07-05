Україна отримає десять британських САУ – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок у найближчі дні й тижні.

«Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні й останні просування Росії, а прем’єр-міністр поінформував про нову військову техніку Великої Британії, включно з 10 самохідними артилерійськими установками і барожуючими боєприпасами (дронами-камікадзе), які надійдуть найближчими днями і тижнями», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Там не уточнили, які саме САУ нададуть Україні.

Джонсон також заявив, що світ підтримує Україну, і він вірить, що українські військові можуть повернути територію, нещодавно захоплену російськими військами.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.