У Великій Британії заявили про проросійську операцію впливу у провідних західних ЗМІ

Інститут дослідження злочинності та безпеки, який діє при університеті Кардіффа у Великій Британії, оприлюднив висновки щодо проросійської операції впливу в провідних західних засобах інформації.

Дослідники дійшли висновку, що ініціатори спецоперації використовують розділи коментарів на медіасайтах для спотворення суспільної думки. Проросійські коментарі часто отримують надзвичайно велику кількість позитивних відгуків. Ці коментарі російськомовні засоби інформації згодом використовують як основу для публікацій, які пропонують західному суспільству схвалити політику Кремля або підбурюють невдоволення західними урядами чи установами.

Операція, за словами дослідників, досі триває і має на меті вплив через 32 засоби інформації у 16 країнах, включно з сайтами Washington Post та Fox News у США, Daily Mail, Daily Express та The Times у Великій Британії.

Команда дослідників заявила, що розпочала вивчати коментарі у квітні, але ця операція є лише останньою частиною тривалої кампанії на підтримку позиції Росії про кінець ліберальної демократії та провал НАТО.

Дослідження також виявило, що темою останніх коментарів на сайтах із метою впливу на формування громадської думки стало виведення військ США та Великої Британії з Афганістану, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Росія постійно заперечує свою причетність до операцій дезінформації.