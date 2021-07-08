Головні новини ранку: кібератака в Україні, наслідки вбивства президента Гаїті, Англія у фіналі Євро-2020

Сайти державних органів 6 липня зазнали мережевої атаки – Держспецзв’язку

У Держспецзв’язку ввечері 7 липня повідомили, що в другій половині дня у вівторок відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

До кількох сайтів органів державної влади, в тому числі Офісу президента, певний час не було доступу. Пізніше сторінки цих ресурсів все ж почали підвантажуватися.

Блінкен назвав ключові реформи, яких США чекають від України

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять ключових напрямків реформ, які необхідні Україні та з якими Вашингтон готовий допомагати Києву. Про це він сказав у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні.

По-перше, зазначив Блінкен, необхідно ухвалити закон про реформування Вищої ради правосуддя, а слідом – закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

За добу в Україні – 617 нових хворих на COVID-19

За добу 7 липня в Україні виявили 617 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Напередодні госпіталізували 404 людини, 23 хворих померли. У 872 людей констатували одужання. За офіційними даними, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 560 хворих померли.

Світові лідери співчувають родині вбитого президента Гаїті

Лідери держав світу висловлюють співчуття родині вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза, вказуючи на стурбованість можливим подальшим розвитком ситуації в одній з найбідніших країн.

53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили у власному будинку – за попередніми даними – група невстановлених осіб, яка атакувала приватну резиденцію Моїза, застрелила його. Моїз офіційно вступив на посаду в лютому 2017 року. На адресу його оточення звучали звинувачення в корупції. Опозиція звинувачувала Моїза в спробах встановити диктаторський режим і залишитися при владі понад визначений Конституцією термін.

Англія перемогла Данію і вийшла у фінал Євро-2020

Збірна Англії виграла в півфіналі чемпіонату Європи проти команди Данії – таким чином закінчився матч 7 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Основний час завершився внічию. На гол Міккеля Дамсґора зі штрафного (30-та хвилина) господарі відповіли на 39-й хвилині атакою, під час якого капітан данців Сімон К’єр відправив м’яч у власні ворота.

Вирішальний гол англійці забили лише в овертаймі. Визначальним став епізод наприкінці першої 15-тихвилинки, коли, на думку багатьох спостерігачів, суддя матчу з Нідерландів Данні Маккеллі призначив сумнівний пенальті у ворота данців.

Фінальний поєдинок Англія – Італія відбудеться в Лондоні 11 липня.