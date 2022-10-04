У британській розвідці пояснили, з чим пов’язане перенесення осіннього призову в Росії

Перенесення осіннього призову в Росії свідчить про проблеми з забезпеченням війська, заявила у своєму щоденному звіті британська розвідка.

«Призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай. Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії навчати й екіпірувати велику кількість новопризваного персоналу. Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і дислокацією мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля», – йдеться у звіті, поширеному 4 жовтня Міністерством оборони Великої Британії.

Там нагадали, що 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ про проведення чергового осіннього призову, який передбачає підготовку 120 тисяч призовників, яких законодавчо заборонено відправляти за межі Росії.

Цей процес відбувається окремо від того, в рамках якого проходить мобілізація, згідно з указом Путіна від 21 вересня. В указі вона названа частковою, проте Міноборони РФ отримало широкі повноваження на призов, під який може потрапити фактично будь-хто із військовозобов’язаних.

29 вересня Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Після оголошення мобілізації у Росії росіяни масово втікають до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим. Точних даних про кількість людей, які виїхали з РФ після 21 вересня, немає. Як повідомило 25 вересня російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на джерело в адміністрації президента Росії, з країни після оголошення мобілізації виїхали 261 тисяча чоловіків.