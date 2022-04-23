У Бучі закінчується ексгумація тіл загиблих, зараз відомо про 412 людей – мер

У Бучі на Київщині, яка на початку квітня була звільнена від російських військ, закінчується збір і ексгумація тіл громадян, які загинули під час окупації, повідомив мер Анатолій Федорук. За його словами, наразі відомо про 412 загиблих, щодо поранених – остаточних даних ще немає.

«Цифра, яку маємо станом на сьогодні – 412 (загиблих – ред.). Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі. Ми все ще рахуємо поранених. В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок і дві дитини», – написав Федорук на своїй сторінці у фейсбуці 23 квітня.

«Там є вбиті, застрелені і закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України», – додав мер.

За його словами, головне завдання, яке нині стоїть перед містом, полягає в тому, щоб ідентифікувати кожного загиблого. Федорук заявив, що місцева влада хоче допомогти родинам поховати загиблих протягом найближчого тижня – до поминальних днів.

«Якщо у вас є інформація про те, що когось все ще не ексгумували або вам не змогли допомогти наші співробітники і волонтери, пишіть у коментарях, будемо окремо з’ясовувати і шукати. Це наша спільна біда. І це наше завдання – зробити так, щоб кожен невинно убієнний був ідентифікований і похований належним чином», – сказав мер.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.