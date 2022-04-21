Facebook-дописи з дезінформацією про події у Бучі популярніші за правду – дослідження ISD

Через три тижні після «Бучанської різанини» аналітики зафіксували, що у 20 країнах найбільше поширювали Facebook-дописи із дезінформацією про російські військові злочинів у Бучі. Про це йдеться в досліджені Інституту стратегічного діалогу.

У 20 країнах дослідники проаналізували по десять найпопулярніших Facebook-дописів у яких згадується Буча в період з 30 березня по 6 квітня.

Аналітики констатують: найбільше поширювали публікації, що ставлять під сумнів докази російських військових злочинів у Бучі.

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У Словаччині сім із десяти найбільш поширених дописів про Бучу містили прокремлівські наративи, пишуть аналітики, а у Австрії та Чехії половина проаналізованих дописів містила прокремлівську упередженість.

«Дописи ставлять під сумнів часові рамки різанини та припускають, що жертви насправді були вбиті українською армією як покарання за підтримку російської армії», – йдеться в дослідженні.

У дослідженні ISD наводять ключові висновки:

Із 200 проаналізованих дописів 44 були прокремлівськими, а 6 були розміщені на сторінках, пов’язаних із російськими державними ЗМІ або російськими посольствами.

55 проаналізованих дописів (27,5%) ставлять під сумнів легітимність зображень з Бучі, які використовували західні основні медіа.

55 дописів, які ставлять під сумнів основний наратив про звірства в Бучі, набули значно більшої популярності в мережі, ніж ті, які не ставлять під сумнів основну розповідь. 55 публікацій мали загалом 208 416 поширень, тоді як решта 145 публікацій мали 172 063 поширень.

«Дослідження показує, що блогери, сторінки з дезінформацією та альтернативні медіа досягають значних успіхів у посиленні прокремлівських наративів і формуванні дискурсу навколо війни в соціальних мережах. Випадок з Бучею є лише одним із прикладів того, як важливу подію у війні можна переформулювати, щоб перекласти провину з Росії та взагалі поставити під сумнів правдивість різанини», – йдеться у дослідженні.

The Guardian опублікувало коментар прессекретаря Facebook:

«Цей звіт ґрунтується на невеликому розмірі вибірки та неправильно відображає масштаби наших зусиль по боротьбі з дезінформацією, пов’язаною з війною в Україні. Ми маємо найнадійнішу систему перевірки неправдивих заяв, а наші партнери з перевірки фактів розвінчали численні заяви про звірства в Бучі кількома мовами, включаючи українську, російську та англійську», – йдеться в повідомленні.

Раніше мережу Facebook не раз критикували за поширення неперевірених даних, зокрема про вакцинацію проти COVID-19.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.