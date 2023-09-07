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У День воєнної розвідки Зеленський присвоїв Буданову нове звання

Кирилу Буданову присвоїли звання генерал-лейтенанта

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нове військове звання очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Будунову.

«Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України», – йдеться в указі президента №564 від 7 вересня 2023 року.

Сьогодні також Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях із нагоди Дня воєнної розвідки.

«Україна гордиться кожним воїном ГУР, усіма героям нашої розвідки! Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом і вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально послаблюють. Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог, його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і Силам оборони українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь всіх українців», – сказав він.

7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки.

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