Будівельні роботи в Одесі заморозять для перевірки документів – Луценко

Найближчим часом в Одесі мають заморозити всі будівельні об’єкти для повної перевірки документів, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, одеське будівництво на березі моря, що мали зупинити в жовтні, продовжується на законних підставах. Рішення про зупинку будівельних робіт ухвалило центральне відділення Державної архітектурної-будівельної інспекції України, але одеське відділення інспекції не виконало це рішення, наголосив Луценко.

«Після цього представники забудовника виграли аж до апеляційного суду і зараз рішення суду відкрило їм можливості подальшого будівництва. Але чи є в весь пакет дозвільних документів – екологів, істориків, природоохоронців, і так далі, встановить перевірка, про котру я казав. На цей момент рішення суду є на їхню користь, але воно стосувалося лише одного з аспектів. Ми хочемо перевірити усі фірми, у тому числі і цю, на наявність повного комплекту дозвільних документів», – заявив генеральний прокурор під час візиту до Одеси.

5 жовтня представники Державної архітектурної-будівельної інспекції України відвідували об’єкт на пляжі Ланжерон для перевірки, яка мала тривати до 22 жовтня. У суд на підприємства, що ведуть будівельні роботи на набережній подала громадська організація «Автомайдан».

До цього на будівельному об’єкту відбулося кілька зіткнень між активістами, коли дозвіл на будівництво відкликали. Одеські активісти зі стріляниною в повітря потрапили на будівельний об’єкт, що опосередковано належить депутату міської ради Андрію Кисловському. Представники кількох громадських організацій, зокрема «Національного корпусу», «Соколу», «Вуличного фронту», «Автомайдану», «Дії» принесли документ про скасування дозволу на будівельний майданчик.

Раніше 22 вересня представники громадських організацій Одеси знесли паркан навколо цього будівництва. Після цього поліція повідомила про нібито мінування об’єкту та відтіснила активістів.