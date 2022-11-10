Експрезидент США Джордж Буш проведе публічну розмову з Зеленським

Колишній президент США Джордж Буш наступного тижня, 15 листопада, проведе публічну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Метою розмови, як повідомляє 10 листопада телеканал CNN, є підкреслити важливість продовження підтримки України в її війні проти Росії.

Захід, який відбудеться в Далласі та буде відкритим для громадськості, відбудеться на тлі запитань щодо готовності Республіканської партії (до неї належить колишній президент) до підтримки України.

«Україна є передовою в боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України», — сказав CNN Дейвід Крамер, директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша.

Подія «Боротьба за свободу» відбудеться у Президентському центрі Джорджа Буша лише через тиждень після проміжних виборів у США, за підсумками яких республіканці здобувають більшість у Палаті представників.

Це буде перша публічна дискусія між Зеленським та Бушем після приватної зустрічі, яку вони мали на початку 2022 року. Після цієї зустрічі Буш назвав Зеленського «Вінстоном Черчіллем нашого часу».

Український уряд активно заявляє про гостру потребу в продовженні військової та економічної допомоги, попри те, що США вже надали допомоги на понад 18 мільярдів доларів.