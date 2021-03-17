Громадська палата Чечні попросила Путіна захистити Кадирова від журналістів після публікації розслідування про масові страти

Громадська палата Чечні звернулася до президента Росії Володимира Путіна після публікації «Нової газети» зі свідченнями про масові страти у цьому регіоні. Члени палати попросили президента захистити співробітників республіканських правоохоронних органів – зокрема, полку імені Ахмата Кадирова. На думку авторів звернення, публікація «применшує досягнення останніх років республіки під керівництвом Героя Росії Рамзана Кадирова». Звернення помітила редакція проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

На початку цього тижня «Нова газета» опублікувала нове розслідування про масові позасудові розправи в Чечні – текст заснований на свідченнях колишнього співробітника полку імені Кадирова. Згідно зі свідченнями, в 2016-2017 роках він особисто брав участь у затриманнях чеченців, яких пізніше катували і вбивали.

У Чечні твердження з тексту відкидають, Кремль справу не коментує. У день публікації біля входу в будівлю редакції газети розпилили невідому хімічну речовину.

«Вкотре журналісти цього видання, користуючись відсутністю цензури, прикриваючись ширмою «свободи слова» і «журналістського розслідування», опублікували на сторінках газети статтю образливого, наклепницького характеру, що ганьбить честь і гідність співробітників поліції, що завдає моральної шкоди та психологічну травму [їхнім] рідним і близьким, і тим самим розбурхує суспільство, заважаючи спокійно працювати і розвиватися», – йдеться в зверненні палати.

Заяву активно поширюють чеченські і федеральні ЗМІ. Міністр інформації й помічник голови Чечні Ахмед Дудаєв закликав усіх російських журналістів протистояти наклепам на керівництво регіону.

За його словами, текст публікації викликав «обурення і народний гнів» «у всіх верств населення» регіону. Дудаєв пояснив появу публікації процвітанням республіки і тим, що вона є одним із небагатьох регіонів в світі, де «повністю знищений тероризм».