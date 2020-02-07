Правозахисники: в Чечні невідомі викрали чотирьох молодих чоловіків

Правозахисний центр «Меморіал» повідомив про викрадення невідомими чотирьох молодих людей у російському регіоні Чечні.

Як стверджують жителі села Гехи Урус-Мартанівського району, що звернулися до правозахисників, інцидент стався 5 лютого ввечері. За словами односельців, були викрадені Мовсар Вахаєв, Абдулла Зайраєв, Зелімхан Кулаєв і Ахмед Сатаєв.

За словами свідків, викрадачі пересувалися на двох легкових автомобілях. Викрадачі заштовхали чоловіків у машини і поїхали в невідомому напрямку. Свідки встигли зняти на камеру мобільного телефону викрадення Зайраєва і Вахаєва.

Родичі молодих людей звернулися із заявою до районного відділу поліції району. Але доля викрадених на даний момент залишається невідомою.

Правозахисники регулярно повідомляють про викрадення людей у північнокавказьких республіках. Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) 21 січня визнав російську владу відповідальною за викрадення і ймовірну загибель 20 жителів Чечні, Інгушетії і Дагестану в період з 2000 по 2006 рік і за нерозслідування цих злочинів.

Всі заявники стверджували, що їхні рідні і близькі були викрадені силовиками. Як правило, на викрадених після їх зникнення заводять кримінальні справи про участь в екстремістських угрупованнях, зберіганні зброї або за іншими кримінальними статтями.