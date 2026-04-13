Чеська корпорація Alta постачає верстати виробникам російських танків і артилерії – розслідування

Чеська промислова група Alta після початку повномасштабної війни Росії проти України продовжила обслуговувати верстати головних виробників російських танків і артилерії, йдеться в спільному розслідуванні The Insider та Voxpot.

Бенефіціаром і засновником компанії є уродженець України Владімір Плашил, який з 1995 року представляв інтереси «Росатома» в Чехії та Словаччині, а у 2012 році з російською державною корпорацією ТВЕЛ створив спільне підприємство для експорту російського ядерного палива на європейський ринок, ідеться в розслідуванні. Він також обіймає посаду голови торгово-промислової палати міста Брно з країнами СНД.

1998 року Alta також проводила модернізацію заводу БелАЗ, у 2002-му відкрила офіс у Єкатеринбурзі, який відповідав за модернізацію «Уралвагонзаводу» – головного російського виробника танків, бойових машин БРЕМ-1 та іншої важкої гусеничної техніки.

Російська юридична особа групи – ТОВ «Алта Урал», пізніше ТОВ «Алта Русь» або «А-Р», – спеціалізується на постачанні та обслуговуванні верстатів і обробних центрів. У звіті Alta Invest за 2022 рік журналісти виявили згадку Alta Rus як офіційного представника Škoda Machine Tool у Росії, чиї верстати Alta продовжила обслуговувати після продажу заводу Škoda Machine Tool.

Також «А-Р» є дистриб’ютором виробників металообробного обладнання TOS Kuřim, ČKD Blansko, TOS Čelákovice та заводу гідравлічних пресів TS Plzeň a.s. (раніше – Škoda Heavy Engineering).

У 2019 році «А-Р» придбала ТОВ «Завод важких верстатів Ульяновськ» (ЗСТУ). Його головними клієнтами є російські оборонні заводи.

У 2022 році Alta вийшла з частини російських активів, а два з чотирьох підприємств – ТОВ «Завод важких верстатів Ульяновськ» та ТОВ «Т21» – продали адвокату Олексію Паніну, який з 2013 року і дотепер представляє компанію в російських судах. Але угода могла виявитися фіктивною: Панін не був засновником будь-яких компаній, і малоймовірно, щоб він мав достатні кошти для купівлі підприємства з майже мільярдним оборотом, пишуть розслідувачі.

Крім того, продані фірми використовують самі домени, того ж митного брокера і тих же постачальників, що і структури Alta. Зокрема, домени російської філії Alta та компаній Паніна зареєстровані один на одного – ТОВ «А-Р» володіє доменами alta-energo.ru, tr21v.ru та зтсу.рф, а ТОВ «Т21» – доменом a-r.ru.

Дві інші юрособи в РФ (ТОВ «А-Р» і ТОВ «Гудактив») Alta, як і раніше, контролює безпосередньо.

Пов’язані з Alta компанії, ймовірно, продовжують обслуговувати «Уралвагонзавод», який перебуває під санкціями США та ЄС, а також виробника російської ствольної та реактивної артилерії – «Мотовіліхінські заводи», пишуть журналісти.

28 травня 2022 року чеська компанія поставила «А-Р» горизонтальний фрезерно-розточувальний верстат з числовим програмним керуванням (ЧПК) виробництва Skoda.

«А-Р» і «Т21» імпортують до Росії верстати одного китайського виробника, оформлюють їх через одного митного брокера, вказуючи контактні адреси на одних доменах. Так, 20 січня 2024 року ТОВ «А-Р» імпортувало моторизований стрічковий конвеєр Verich (Shenzhen) Trading Co., брокером якої став ТОВ «С.В.Т.С. Сервіс Груп», а в контактних даних були вказані адреси altaural@altaural.ru, fxr@alta-ru.

Через шість днів, 26 січня 2024 року, «Т21» завезло до Росії координатно-розточувальний верстат Verich (Shenzhen) Trading Co. Митне оформлення верстата зробив той же брокер ТОВ «С.В.Т.С. Сервіс Груп», а в контактних даних були вказані адреси на тих же доменах Alta: tr21@altaural.ru, tr21v@alta-rus.ru та tr21v@altaural.ru. В обох замовленнях місцем відвантаження був зазначений Ульяновськ.

Такий ланцюжок збігів, пишуть розслідувачі, з високим ступенем імовірності говорить про те, що «А-Р» і «Т21» виступають у ролі посередників у постачаннях для ульяновського заводу.

Крім того, в арбітражному суді журналісти знайшли згадку про договір ЗСТУ з «Уралвагонзаводом» на капітальний ремонт токарно-фрезерного обробного центру. ЗСТУ ремонтує не тільки верстати для головного виробника російських танків, а й для провідного російського виробника артилерії АТ «Мотовіліхінські заводи», яке входить до складу корпорації «Ростех» і випускає самохідні міномети «Тюльпан», гармати «Гіацинт-Б», гаубиці Д-20 і «Мста-Б», а також САУ «Нона», РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч».

У квітні 2024 року співробітники ЗСТУ в присутності секретаря Ради безпеки Ульяновської області Геннадія Неробєєва передали військовим РФ три дрони, відеоокуляри та акумулятори.

Також у мережі «ВКонтакте» ЗСТУ рекламує горизонтально-розточувальний верстат Škoda W200Н із системою керування Siemens Sinumerik 840Dsl, модернізований у 2010 році, а в жовтні 2025 року звітував про відвантаження поздовжньо-фрезерного верстата «УФ 5212» для залізничного транспорту.

Російська філія – ТОВ «А-Р», що залишилася у Alta, – поставила верстат Skoda «Челябінському ковальсько-пресовому заводу» (ЧКПЗ) в 2023 році. ЧКПЗ випускає гарячі штампування та поковки для вузлів артилерійських гармат, ракетних та авіаційних двигунів, а також штамповані колісні диски для спеціальної техніки.

У відповідь на запит щодо роботи її російських підприємств представники Alta Invest заявили, що не підтримують зв’язок із російськими компаніями, а продавати їх не стали, щоб не платити підвищений податок до російського бюджету.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України керівники чеської групи продовжили приїжджати до Росії, зазначають журналісти. Директор групи розвитку бізнесу Alta Invest Іржі Шалк та власник корпорації Владімір Плашил приїжджали до Росії в 2022 та 2023 роках.

Раніше ЄС розробив 20-й пакет санкцій проти Росії із забороною на експорт щонайменше двох товарів подвійного призначення – верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПк) та радіообладнання.

Верстати з ЧПК – комп’ютеризовані інструменти, що ріжуть, свердлять та обробляють матеріали – широко використовуються в різних галузях, від автомобілебудування до електроніки. Однак їх також можна застосовувати для деталей ракет, літаків та інших військових систем. Аналогічно радіообладнання використовується для повсякденного зв’язку, але може мати і військове застосування – від зв’язку на полі бою до керування дронами. Обидві категорії належать до товарів подвійного призначення, тобто мають цивільне і військове застосування та перебувають під суворим контролем експортних правил ЄС.