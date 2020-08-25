«Фонд допомоги білорусам» вирішив створити уряд Чехії

Чеський уряд ухвалив створити «Фонд допомоги білорусам». З цією ініціативою виступило міністерство закордонних справ Чехії. Ухвалена програма передбачає додаткову допомогу білорусам, які постраждали від репресій режиму Лукашенка, в сумі 10 мільйонів чеських крон (в перерахунку це понад 450 тисяч доларів США).

«Ми були серед тих, хто ініціював швидку міжнародну реакцію. Але ми хочемо допомогти також практично, особливо людям, які стали жертвами насильства, їхнім родинам, людям, які вказали на суперечності в результатах виборів і через те втратили роботу. З огляду на нашу історію, ми не можемо закривати очі на те, що діється в Білорусі. Білоруси повинні мати право вільно обирати своє майбутнє», – наголосив чеський міністр закордонних справ Томаш Петршічек.

«Фонд допомоги білорусам» спрямований на реабілітаційний відпочинок, підтримку незалежних ЗМІ і некомерційних організацій, які займаються питаннями прав людини, а також на збільшення кількості стипендійних поїздок. Допомога буде спрямована також для білоруської меншини в Чеській Республіці.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.