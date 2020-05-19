У Чехії зафіксували найбільший за місяць стрибок захворюваності на COVID-19

У Чехії 18 травня зафіксували найбільший за чотири тижні стрибок захворюваності на COVID-19. Вперше за місяць ця цифра перевищила 100, сягнувши 111 випадків, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Усього від початку епідемії в країні діагностували 8 586 випадків захворювання на COVID-19.

Про нові летальні випадки не повідомляється, їх лишається 297.

11 травня в рамках полегшення обмежень у країні відкрилися великі магазини, торгові центри, перукарні і салони краси.

Ресторани, готелі, театри і більшість інших закладів у країні мають відкритися 25 травня. Від цієї ж дати можна буде відвідувати початкові школи, але це не є обов'язковим.

Заборону на необов'язкові поїздки і виїзд за кордон було знято з деякими обмеженнями. До 10 людей можуть зустрічатися на публіці.

З 25 травня в країні мають дозволити не носити маски надворі.