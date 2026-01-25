Доступність посилання

Паразитування чи садизм: чинний і колишній керівники МЗС Чехії по різному бачать допомогу школам в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відвідують місце удару російського дрона по житловому будинку під час атаки Росії на Україну, Київ, 9 січня 2026 року
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відвідують місце удару російського дрона по житловому будинку під час атаки Росії на Україну, Київ, 9 січня 2026 року

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що у новому державному бюджеті не буде коштів на підтримку низки проєктів, які фінансували за його попередника, Яна Ліпавського. Серед них – фінансова допомога школам на півдні України.

Мацінка оголосив про плани скорочення Програми трансформаційної співпраці, зокрема, чеських проєктів в Україні, М’янмі, на Кубі, в Косові, повідомило видання Seznam Spavy.

«Існує проєкт... 3 300 000 крон (приблизно 160 000 доларів США ред.) на психосоціальну підтримку для шкіл на півдні України…», – навів Мацінка в інтерв'ю XTV приклад одного з проєктів, фінансування яких він пропонує припинити.

На це гостро відреагував колишній міністр закордонних справ Чехії, а нині опозиційний депутат парламенту Ян Ліпавський. «Пане міністре, від вас мене нудить», – написав він у мережі X 24 січня.

«Ці проєкти раніше не оприлюднювали, щоб не наражати на небезпеку людей у цільових країнах... З його боку це просто огидно. Водночас у своєму відео він садистськи тішиться, що діти вже не матимуть цих проєктів. Мені це видається вкрай огидним, і мене від цього справді нудить», – сказав Ліпавський в інтерв'ю CNN Prima News.

Міністр Петр Мацінка
Міністр Петр Мацінка

Мацінка у відповідь зазначив, що це рішення не є проти України. Це крок проти «надмірного лобі наших неурядових організацій, які роками паразитують на чеських державних фінансах», пояснив свою позицію Мацінка у фейсбуці. Він поцікавився, як Ліпавський пояснить, чому чеське МЗС фінансувало «фестиваль гей-прайду в Ханої, В’єтнам».

У рамках Програми трансформаційної співпраці МЗС Чехії розподіляло кошти між різними проєктами неурядових організацій, спрямованими на підтримку демократії, прав людини та трансформаційних процесів у країнах з авторитарними режимами.

Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» заявила, що й надалі буде продовжувати свої проєкти. «Дехто каже, що солідарність – це наївність, що допомагати – це прояв слабкості. Ми не такі. Ми допомагаємо людям, які відмовляються підкорятися авторитарним режимам. І ми продовжуватимемо це робити», – відповів у фейсбуці директор організації «Людина в біді» Шімон Панек.

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відвідував Україну в січні 2026 року, так само як і президент Чеської Республіки Петр Павел. Після цього міністр розкритикував заяву Павела про «швидке постачання» бойових літаків Україні; президент відкинув критику і зазначив, що остаточне рішення має ухвалювати уряд.

У грудні 2025 року в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш, до коаліції також входить партія «Автомобілістів» міністра Петра Мацінки.

