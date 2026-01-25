Паразитування чи садизм: чинний і колишній керівники МЗС Чехії по різному бачать допомогу школам в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що у новому державному бюджеті не буде коштів на підтримку низки проєктів, які фінансували за його попередника, Яна Ліпавського. Серед них – фінансова допомога школам на півдні України.

Мацінка оголосив про плани скорочення Програми трансформаційної співпраці, зокрема, чеських проєктів в Україні, М’янмі, на Кубі, в Косові, повідомило видання Seznam Spavy.

«Існує проєкт... 3 300 000 крон (приблизно 160 000 доларів США – ред.) на психосоціальну підтримку для шкіл на півдні України…», – навів Мацінка в інтерв'ю XTV приклад одного з проєктів, фінансування яких він пропонує припинити.



На це гостро відреагував колишній міністр закордонних справ Чехії, а нині опозиційний депутат парламенту Ян Ліпавський. «Пане міністре, від вас мене нудить», – написав він у мережі X 24 січня.

«Ці проєкти раніше не оприлюднювали, щоб не наражати на небезпеку людей у цільових країнах... З його боку це просто огидно. Водночас у своєму відео він садистськи тішиться, що діти вже не матимуть цих проєктів. Мені це видається вкрай огидним, і мене від цього справді нудить», – сказав Ліпавський в інтерв'ю CNN Prima News.

Мацінка у відповідь зазначив, що це рішення не є проти України. Це крок проти «надмірного лобі наших неурядових організацій, які роками паразитують на чеських державних фінансах», пояснив свою позицію Мацінка у фейсбуці. Він поцікавився, як Ліпавський пояснить, чому чеське МЗС фінансувало «фестиваль гей-прайду в Ханої, В’єтнам».

У рамках Програми трансформаційної співпраці МЗС Чехії розподіляло кошти між різними проєктами неурядових організацій, спрямованими на підтримку демократії, прав людини та трансформаційних процесів у країнах з авторитарними режимами.

Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» заявила, що й надалі буде продовжувати свої проєкти. «Дехто каже, що солідарність – це наївність, що допомагати – це прояв слабкості. Ми не такі. Ми допомагаємо людям, які відмовляються підкорятися авторитарним режимам. І ми продовжуватимемо це робити», – відповів у фейсбуці директор організації «Людина в біді» Шімон Панек.

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відвідував Україну в січні 2026 року, так само як і президент Чеської Республіки Петр Павел. Після цього міністр розкритикував заяву Павела про «швидке постачання» бойових літаків Україні; президент відкинув критику і зазначив, що остаточне рішення має ухвалювати уряд.

У грудні 2025 року в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш, до коаліції також входить партія «Автомобілістів» міністра Петра Мацінки.