Чеська ультраправа партія хоче позбавити Зеленського ордена Білого лева: Павел відреагував

Чеська ультраправа партія «Свобода та пряма демократія» (SPD) виступила з ініціативою позбавити Президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева – найвищої державної нагороди Чехії, повідомив на брифінгу депутат фракції SPD Їндржих Райхл, пише «Укрінформ».

За його словами, партія планує винести відповідну пропозицію на розгляд Палати депутатів, щоб парламент звернувся до президента Чехії з проханням скасувати нагородження українського лідера.

Свою ініціативу представники SPD пояснюють рішенням польського президента Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла після присвоєння одному з українських військових підрозділів почесного найменування «Героїв УПА».

Водночас в адміністрації президента Чехії у коментарі «Укрінформу» наголосили, що глава держави не має повноважень самостійно скасовувати державні нагороди. Там пояснили, що «відповідно до Конституції та законодавства Чехії позбавлення ордена можливе лише на підставі остаточного рішення суду, який призначає таке покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом».

Партія SPD відома своєю критикою підтримки України та неодноразово виступала за припинення військової й фінансової допомоги Києву. Її лідер Томіо Окамура регулярно робить заяви, які збігаються з російськими пропагандистськими наративами, та виступає за обмеження прав українських біженців у Чехії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.



