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Черкащина: поліція затримала людей, які намагалися зірвати захід за участі Зеленського

Зеленський брав участь у заходах з нагоди Дня державного прапора

На Черкащині поліція затримала групу чоловіків, які нібито намагалися зірвати заходи за участі президента Володимира Зеленського. Про це повідомляють правоохоронці 23 червня.

«Кілька чоловіків намагалися встановити звукопідсилювальну апаратуру у місці проведення заходу з участю керівництва держави. При цьому в учасників акції не було відповідних дозволів. Кількох громадян правоохоронці доставили до місцевого відділку поліції», – мовиться у повідомленні.

До відділку доставили шістьох осіб. Поки їхні дії не кваліфіковані.

Зеленський брав участь у заходах з нагоди Дня державного прапора – підняття національного стягу у географічному центрі України.

Поліція закликала учасників масових заходів під час святкувань дотримуватися законодавства та не порушувати громадський порядок.

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