Стрілянина в Черкасах: поліція затримала підозрюваного

Поліція Черкас заявляє, що затримала чоловіка, який стріляв у закладі харчування в центрі міста 7 серпня.

«Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 11:00 на вулиці Смілянській.

«Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів і персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію. Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу», – зазначили в управлінні.

Даних про особу затриманого в поліції не навели, мотиви його дій поки що невідомі.