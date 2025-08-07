Поліція Черкас повідомила про стрілянину в закладі харчування в центрі міста

Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста, попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення, повідомляє місцеве управління поліції.

За повідомленням, поліцейські евакуювали відвідувачів і персонал.

«Слідчо-оперативна група, спецпризначенці й медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», – заявили у поліції.

Назви закладу там не навели. Тим часом, Суспільне з посиланням на речницю Головного управління Нацполіції області Зою Вовк, повідомило, що інцидент стався в МакДональдсі по вулиці Смілянській.

Інші подробиці поки що невідомі.