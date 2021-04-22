Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Чернівецької області

«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецьку область з 00:01 22 квітня 2021 року, повідомила пресслужба компанії.

«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Так, відновлюється курсування таких поїздів:

№7/8 Київ – Чернівці – Київ;

№117/118 Київ – Чернівці –Київ;

№135/136 Одеса – Чернівці – Одеса;

№357/358 Київ– Рахів – Київ.



Напередодні на позачерговому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили, що з 22 квітня Чернівецька область виходить із «червоної» зони епіднебезпеки, пов’язаної з поширенням COVID-19.

Як повідомив у телеграмі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, на території Чернівецької області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.



Перед цим Міністерство охорони здоров’я анонсувало, що Буковина невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Чернівецька область – третя, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка за останній період покинула «червону» зону.