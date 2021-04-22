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22 квітня 2021, Київ 07:55
Новини | Коронавірус

Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Чернівецької області

За рішенням державної комісії з питань ТЕБ і НС, від 22 квітня на Буковині діятиме «жовтий» рівень епіднебезпеки щодо COVID-19

«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в Чернівецьку область з 00:01 22 квітня 2021 року, повідомила пресслужба компанії.

«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Так, відновлюється курсування таких поїздів:

  • №7/8 Київ – Чернівці – Київ;
  • №117/118 Київ – Чернівці –Київ;
  • №135/136 Одеса – Чернівці – Одеса;
  • №357/358 Київ– Рахів – Київ.


Напередодні на позачерговому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили, що з 22 квітня Чернівецька область виходить із «червоної» зони епіднебезпеки, пов’язаної з поширенням COVID-19.

Як повідомив у телеграмі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, на території Чернівецької області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Перед цим Міністерство охорони здоров’я анонсувало, що Буковина невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Чернівецька область – третя, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка за останній період покинула «червону» зону.

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