Голова Мінрегіону Чернишов одужав від COVID-19

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов вважається таким, що одужав від коронавірусної хвороби, повідомляє пресслужба міністерства 2 листопада.

«Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 та приступив до виконання своїх обов’язків», – йдеться в заяві.

У Мінрегіоні стверджують, що й надалі дотримуються заходів профілактики: щодня перевіряють температуру працівників та дезинфікують приміщення, в будівлях установи заборонено перебувати без місок. Особисті прийоми громадян скасовані, робочі зустрічі та публічні заходи відбуваються в онлайн-режимі.

Читайте також: Упродовж минулої доби госпіталізували понад 800 хворих на COVID-19 – Степанов

Про свою хворобу Чернишов повідомив 16 жовтня. Він зазначав, що на час хвороби працюватиме віддалено.

За добу 1 листопада в Україні виявили 6 754 нових випадки захворювання на COVID-19.

Загалом станом на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали – понад 163 тисячі.