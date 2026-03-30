Чеська поліція затримала п’ятого підозрюваного в підпалі військового заводу в Пардубіце

Поліція Чехії 30 березня повідомила про затримання ще одного підозрюваного в підпалі військового заводу.

«Ми затримали п’яту особу, яку підозрюємо в участі в нападі в Пардубіце», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додають, що затриманому вже висунули звинувачення та очікують на рішення щодо взяття під варту.

Напередодні стало відомо про затримання четвертого підозрюваного, він є громадянином Чехії.

Внаслідок пожежі 20 березня згорів один із цехів компанії LPP Holding, яка випускає безпілотні системи, в тому числі такі, що постачаються в Україну. Пожежа також сталася в її офісі. У грудні 2025 року компанія показала крилату ракету Narwhal з дальністю польоту понад 600 кілометрів, яку планувалося передати ЗСУ.

Відповідальність за напад взяла на себе раніше невідома «Фракція землетрусу». Угруповання пов’язує свої дії з протестом проти виробництва на об'єкті в Пардубіце зброї для Ізраїлю та «геноцидом проти Палестини, Ірану та Лівану».

За день до підпалу вона зареєструвала сайт в інтернеті, а після інциденту – телеграм-канал. У ньому було опубліковано відео, на якому дві особи підпалюють ангар із майстернями компанії. Представники LPP Holdings заявили, що у 2023 році компанія хотіла брати участь в оголошеному ізраїльською компанією Elbit тендері, але його було скасовано.

LPP Holding підтвердила, що «на одному з її об’єктів» сталася пожежа і відмовилася «спекулювати про причини або обставини інциденту».

У LPP Holding заявили, що поліція розглядає можливу причетність Росії до підпалу у Пардубиці. Поліція публічно можливий зв’язок із Росією не коментувала, але повідомляла, що слідство розглядає різні версії. Росія раніше категорично заперечувала звинувачення у проведенні гібридних атак у країнах Євросоюзу, зазначає агентство Reuters.



