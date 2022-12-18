Росія утримує в Чорному морі вісім кораблів: у ЗСУ повідомили, чи є серед них ракетоносії

Війська РФ утримують в акваторії Чорного моря до восьми кораблів, одна серед них немає носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомила пресслужба ВМС ЗСУ в фейсбуці.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до восьми ворожих кораблів, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів», – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Середземному морі зосереджено дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв ракет «Калібр» загальний залп яких складає 72 ракети.

«За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – вісім суден, із них одне судно рухалось з протоки Босфор, до Чорного моря – шість суден, із них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – додають у ВМС.

Напередодні у ВМС повідомляли про один російський носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет у Чорному морі.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.