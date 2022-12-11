ВМС: Росія вивела в Чорне море вісім кораблів, ракетоносіїв серед них немає

У Чорне море на бойове чергування Росія вивела вісім своїх кораблів, одна серед них немає жодного ракетоносія, зазначили у фейсбуці Військово-морські сили ЗСУ в неділю, 11 грудня.

За інформацією військових, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі зафіксована присутність дев’яти російських кораблів, зокрема п’яти ракетоносіїв, оснащених 76 «Калібрами».

«Встановлено, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 15 суден, п’ять з них прямували із протоки Босфор. До Чорного моря пройшли 38 суден, вісім з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – уточнили в ЗСУ.

За даними ВМС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.