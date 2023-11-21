ВМС: Росія знову вивела кораблі на чергування в Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 21 листопада на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, свідчать дані ВМС.

«В Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі – два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про відсутність російських кораблів у Чорному й Азовському морях. Із чим це було пов’язано у ВМС не уточнили. При цьому раніше українські військові пояснювали, що в осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування.

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.