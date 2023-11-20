ВМС: кораблів РФ немає у Чорному й Азовському морях

Жодного російського корабля немає на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях, повідомили у Військово-морських силах. Там уточнили, що це дані станом 7:30 20 листопада.

«У Чорному й Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі – два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, протягом доби в інтересах Росії рух суден Керченською протокою «не зафіксований».

Із чим пов’язана відсутність кораблів у ВМС не уточнили.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.

Минулого тижня речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.