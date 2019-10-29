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29 жовтня 2019, Київ 18:43
Новини | Політика

Печерський суд розгляне обвинувачення у державній зраді екс-голові Апеляційного суду Криму

Справу Чорнобука розглядатиме Печерський районний суд Києва

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Обвинувальний акт стосовно колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобук розгляне Печерський районний суд Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

«Зазначений громадянин обвинувачується у скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років», – мовиться у повідомленні.

/**/ /**/ Позов Чорнобука відхилили
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Підозрюваний у державній зраді Чорнобук не зміг оскаржити рішення про позбавлення його статусу судді

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

10 червня Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва, який продовжив термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку і звільнив його з-під варти.

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