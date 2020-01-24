Київ: суд за звинуваченням у державній зраді колишнього кримського судді Чорнобука не відбувся

Заплановане на 24 січня у Печерському районному суді Києва засідання за обвинувальним актом щодо колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука не відбулися.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, прибувши на засідання він побачив оголошення про те, що головуючий суддя перебуває на лікарняному з 21 січня.

Ні самого Чорнобука, ні його адвоката в будівлі суду також не було.

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

10 червня Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва, який продовжив термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерієві Чорнобуку і звільнив його з-під варти.