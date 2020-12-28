У Чорногорії відбуваються протести проти змін до закону про релігію

Кілька тисяч людей у Чорногорії 28 грудня вийшли на протест проти планів нового уряду щодо внесення змін до суперечливого закону про релігію. Протестувальники, які зібралися біля будівлі парламенту в столиці Подгориці, скандували «зрада» та «це не Сербія».

Згідно з новим законом про релігію, схваленим у січні, релігійні громади мають довести право власності на майно до 1918 року. Це рік, коли переважно православна Чорногорія приєдналася до Королівства сербів, хорватів та словенців і Чорногорська православна церква була підпорядкована Сербській православній церкві, втративши при цьому все своє майно.

Сербська православна церква, її прихильники та просербські партії побоюються, що закон дозволить уряду Чорногорії вилучати церковне майно, хоча чиновники заперечують, що мають такий намір.

Новий уряд є коаліційним, до його складу якої входять просербські партії, тісно пов’язані з Сербською православною церквою. Саме урядовці запропонували переписати закон, щоб залишити майно у володінні церкви, яка базується в сусідній Сербії.

Сербія та Чорногорія були частиною федерації до 2006 року, коли Чорногорія проголосила свою незалежність. Чорногорія є наймолодшим членом НАТО і прагне вступити до Європейського союзу.