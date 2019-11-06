Чийгоз і Панов приїхали в Берлін розповідати про українських в’язнів Кремля

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз і колишній політв’язень Євген Панов прибули до Берліна, де планують зустрітися з німецькими політиками, експертами, журналістами і розповісти про українських в’язнів Кремля.

Як повідомляє агенція «Укрінформ», 5 листопада вони зустрілися з активістами в посольстві України в Німеччині.

«Ми в складній ситуації і дуже розраховуємо на партнерів, серед яких Німеччина – один із найважливіших. Для нас дуже важливі ваші зусилля достукатися до політиків у ФРН, щоб вони зрозуміли, що звільнення політичних в’язнів, полонених – це важливо, але не є визначальним у нашій боротьбі. Визначальним є повернення наших територій», – сказав Ахтем Чийгоз.

На зустрічі в посольстві колишні політв’язні розповіли про те, як зустрілися в Сімферополі в СІЗО, як проходив етап, якими були умови в тюрмах і як вони зараз намагаються допомагати тим, хто залишається за ґратами.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених в анексованому Криму Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова і передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Євген Панов був звільнений 7 вересня цього року в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною. У Криму його звинувачували в «підготовці диверсій», а суд засудив до 8 років колонії суворого режиму.