Експрезидент США Білл Клінтон виступив перед Конгресом у справі Епштейна

Колишній президент Сполучених штатів Білл Клінтон 27 лютого виступив перед комітетом Конгресу, який розслідує діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна.

Зустріч проходила у закритому режимі, проте Клінтон опублікував текст своєї вступної заяви. У ньому 42-й президент США заявив, що нічого не знав про злочини Епштейна і в спілкуванні з ним не помітив нічого, що могло його насторожити.

«Я знаю, що я бачив, і ще важливіше – чого я не бачив. Я знаю, що я робив, і ще важливіше – чого я не робив. Я нічого не бачив і нічого поганого не робив», – йдеться в заяві.

Як зазначає агентство Reuters, Клінтон кілька разів літав літаком Епштейна на початку 2000-х років після того, як залишив посаду президента, і до того, як у 2008 році Епштейн був засуджений за залучення неповнолітньої до проституції. Серед документів, опублікованих Мін’юстом США, є фотографії Клінтона із жінками, чиї обличчя були приховані.





«Як людина, яка виросла в сім’ї, де мало місце насильство, я б не тільки не полетів у літаку Епштейна, якби мав підозру, що він робить, але й сам би видав його правосуддю», – заявив Клінтон.

Це перший випадок, коли колишній президент США дає свідчення перед комітетом Конгресу, з 1983 року, коли свідчення давав колишній президент Джеральд Форд.

Раніше перед комітетом Конгресу виступила дружина Клінтона Гілларі Клінтон – вона заявила, що не пам’ятає, щоб колись зустрічалася з Епштейном, і їй не було що розповісти про його злочини. Вона також закликала викликати для надання свідчень президента США Дональда Трампа.

Голова комісії від Республіканської партії конгресмен Джеймс Комер неодноразово заявляв, що Клінтонів не звинувачують у будь-яких правопорушеннях, але вони мають відповісти на питання про причетність Епштейна до їхнього благодійного фонду.

Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. За версією слідства, бізнесмен отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і позичав їх впливовим людям. Вперше Епштейн був засуджений у 2008 році у справі про організацію проституції. Тоді він пішов на угоду зі слідством та провів у в’язниці 13 місяців. Наступного разу його затримали у липні 2019 року за звинуваченням у торгівлі людьми. Невдовзі після затримання Епштейн укоротив собі віку в тюремній камері в Нью-Йорку.

Соратниця Епштейна Ґіслейн Максвел відбуває 20-річний термін ув’язнення за звинуваченнями в секс-торгівлі дітьми.



