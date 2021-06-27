Коронавірус в Україні: в МОЗ навели дані про нові випадки і щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я України дані про нові виявлені випадки коронавірусного захворювання COVID-19 і кількість здійснених вакцинацій проти нього.

За цим повідомленням, за добу 26 червня в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них у дітей – 28, у медпрацівників – 6). За той же день було шпиталізовано з COVID-19 529 осіб, летальних випадків унаслідок хвороби було 17, а видужали він не 1097 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) і Миколаївській (22) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, було виявлено 2 мільйони 233 тисяч 996 випадків захворювання, з них 2 мільйони 163 тисяч 069 уже одужали, летальних випадків на цей час 52 тисячі 286.

Крім того, за добу 26 червня в Україні було вакциновано проти COVID-19 43 тисяч 660 осіб. Із них першу дозу з двох необхідних отримали 22 тисячі 328 людей, отримали й другу дозу 21 тисяча 332 особи.

Також станом на 26 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 тисяч 687 осіб.

Від початку кампанії вакцинування було прищеплено 1 мільйон 893 тисяч 839 осіб, із них отримали першу дозу 1 мільйони 893 тисячі 837 осіб, отримали обидві дози 572 тисяч 298 осіб (із них дві особи отримали першу дозу за кордоном). Загалом проведено 2 мільйони 466 тисяч 135 щеплень, повідомили в МОЗ.

Загалом у світі, за даними Університету Джонза Гопкінза у США, на цей час від початку пандемії було зареєстровано майже 180 мільйонів 800 тисяч випадків захворювання COVID-19, із них понад 3 мільйони 900 тисяч людей померли.