Реакція урядів на пандемію обмежила права людини – Amnesty International

У 2020 році реакція урядів на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 суттєво обмежила права людини у Європі та Центральній Азії та спровокувала вагомі втрати для людства внаслідок соціальної ізоляції, нерівності та перевищення владних повноважень. Про це йдеться в оприлюдненій 7 квітня річній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

«Недофінансування систем охорони здоров’я та брак засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) підвищили рівень інфікування й смертності, а санітарно-епідеміологічні заходи вкрай негативно вплинули на вразливі категорії населення», – ідеться в пресрелізі правозахисників.

«Обмеження не лише не змогли запобігти поширенню коронавірусної хвороби, а і на певний період залишили людей, що проживають по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі, без доступу до житла, продуктів, медичних послуг тощо. Локдаун також став однією з причин різкого росту звернень щодо домашнього насильства, було зареєстровано на 61% більше скарг проти 2019 року… Дуже гостро постала і проблема тортур з боку співробітників поліції, зокрема справа про зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції стала показовою для суспільства, утім не призвела до кардинальних змін. Угруповання, що пропагують насильство та дискримінацію, продовжували утиски вразливих груп, зокрема ромів та ЛГБТІ, а правоохоронні органи неналежно реагували на це», – зазначила Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.

Правозахисники вважають, що уряди повинні «давати відсіч COVID-19, не порушуючи права людини й не пригноблюючи вразливі групи населення».