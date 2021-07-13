У Росії понад тиждень добова смертність від COVID-19 перевищує 700 людей

У Росії восьмий день поспіль добова смертність від COVID-19 дорівнює або перевищує показник у 700 людей. За добу 12 липня від наслідків коронавірусної інфекції померли рівно 780 людей. Попередній максимум, 752 померлих, був зафіксований за добу 9 липня, свідчить російська статистика.

За останню добу в Росії виявлено 24 702 нових випадки захворювання, повністю одужали 19 566 людей. Найбільше нових хворих – у Москві, майже 5 тисяч.

У червні статистика зафіксувала в Росії нову хвилю пандемії. Число хворих, які перебувають під наглядом лікарів, безупинно росло з кінця травня, з 9 липня влада просто перестали звітувати про цей показник.

Російську владу регулярно звинувачують у маніпуляціях зі статистикою, пов’язаною з COVID-19. У червні видання «Медіазона» підрахувало, що смертність від пневмонії в 2020 році зросла на 140 відсотків, а «від старості» – на 20. Видання припустило, що регіони спеціально враховували значну частину смертей від COVID-19 як смертність від інших хвороб.