У Росії зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19 за весь час пандемії

У Росії за добу виявили 25 082 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє оперативний штаб боротьби з інфекцією.

За добу безпосередньо від COVID-19 померли ще 752 людини, це максимальний показник із початку пандемії. Попереднє рекордне значення було зафіксоване 6 липня, тоді померли 737 людей.

У червні статистика зафіксувала в Росії нову хвилю пандемії коронавірусної інфекції нового типу. Число хворих, які перебувають під наглядом лікарів, безупинно росло з кінця травня, в липні влада просто перестала звітувати про цей показник.

Влада офіційно врахувала 142 253 смерті від коронавірусної інфекції нового типу, проте реальна статистика, найімовірніше, вища в рази. Під час пандемії в Росії померли приблизно на 500 тисяч людей більше, ніж передбачала статистика: демографи вважають, що велика частина цих смертей пов’язана з коронавірусною інфекцією.