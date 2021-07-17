Коронавірус: в Україні за минулу добу зафіксували 591 новий випадок

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 591 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 41 дитина та 9 медиків.

Також за минулу добу госпіталізовано – 438 людей, 16 – померли і 676 – одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

«За добу протестовано методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб, експрес-тестами – 14 648 осіб», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 244 196 людей, одужали – 2 180 957, померли – 52 718.