Коронавірус: в Україні виявили 4640 нових випадків, 93 людини померли

В Україні за добу 14 вересня зафіксували 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Це на понад тисячу більше, ніж попередньої доби.

Зокрема, захворіли 531 дитина і 95 медпрацівників.

Минулої доби, за даними МОЗ, шпиталізували 1609 людей, 1858 – одужали, 93 людини померли.

За добу провели понад 75,4 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) і Дніпропетровській (273) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 325 796 людей, 54 550 – померли.