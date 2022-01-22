Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні перевищила 22 тисячі – МОЗ

Медики за добу 21 січня в Україні виявили 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Серед хворих 2838 дітей та 535 медпрацівників. Недуга забрала 136 життів.

Кількість захворювань в Україні стрімко зростає з початку тижня: за добу 17 січня виявили 8 558 нових підтверджених випадків інфікування.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області (3293) на на Прикарпатті (2284).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,8 мільйона людей, 99 129 померли.