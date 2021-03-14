В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 4216 людей, 2 743 людини одужали, померли – 145.

Протягом доби провели 60 522 тестування, зокрема, методом ПЛР – 31 598.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 460 756 людей, одужали – 1 222 516; померли – 28 303.