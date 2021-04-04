За суботу в Україні виявили майже 14 тисяч нових випадків COVID-19

Минулої доби, 3 квітня, в Україні виявили ще 13 738 випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Хворобу діагностовано у 504 дітей і 216 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 5 545 пацієнтів, летальних випадків – 258, одужали 4 657 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.

Здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 745 709 людей, одужало – 1 347 193, померли – 34 333.

2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19, це новий рекорд за час пандемії. Також фіксували цього тижня і рекордні показники смертності – понад 400 людей за добу.