В Україні за добу виявили 5 275 нових випадків захворювання на СOVID-19, 238 людей померло – МОЗ

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 275 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 11 626 людей, 238 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

«За добу 11 грудня в Україні: зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 526, медпрацівників – 53); 83 256 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 143 особи, повністю імунізовані – 56 113 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 566 осіб; летальних випадків – 238; одужало – 11 626 осіб», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 559 092 особи; одужало – 3 195 913 осіб; летальних наслідків – 91 027.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 особи, з них отримали першу дозу – 14 114 892 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 420 911 осіб. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.