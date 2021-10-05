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Новини | Коронавірус

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували понад 100 тисяч людей – МОЗ

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 100 331 людину. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані – 48 859 людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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