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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували понад 73 тисячі людей

Бустерну дозу 2 лютого отримали 20 826 людей

За добу 2 лютого в Україні від COVID-19 вакцинували 73 195 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 15,3 мільйона людей, дві дози – більше ніж 14,7 мільйона, додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – понад 398 тисяч людей.

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