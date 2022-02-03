МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували понад 73 тисячі людей

За добу 2 лютого в Україні від COVID-19 вакцинували 73 195 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 15,3 мільйона людей, дві дози – більше ніж 14,7 мільйона, додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – понад 398 тисяч людей.